Mette F.: Vi er blevet afmægtige over for de store udfordringer

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fået kritik for at indkalde til en stor regeringskonference tirsdag om fremtidens udfordringer uden selv at præsentere politiske løsningsforslag.

For er det ikke netop politikernes opgave at komme med løsningerne?

Men reelt har de seneste år vist, at det ikke er lykkedes skiftende regeringer at løse de grundlæggende problemer. Derfor er der brug for en ny tilgang, mener Mette Frederiksen:

- Når jeg kigger tilbage, så er det, som om vi er blevet afmægtige over for de store udfordringer. På den ene side blander vi politikere os i mange ting, men de grundlæggende, strukturelle problemer bliver ikke løst, siger Mette Frederiksen.

Hun fremhæver blandt andet manglen på arbejdskraft og særligt faglært arbejdskraft som et af de områder, der har været genstand for mange års politiske indgreb uden en grundlæggende løsning.

Derfor er der ifølge statsministeren behov for en ny tilgang.

- Vi er kommet godt igennem coronaen, og det går godt for dansk økonomi og dansk beskæftigelse. Rigtig mange danskere er i arbejde.

- Når vi har håndteret det så godt, så kan vi meget mere. Nu er vi der, hvor vi som regering kan løfte blikket og se i et tiårigt perspektiv. Det handler blandt andet om manglen på arbejdskraft, klimakrisen og et velfærdsløft, hvor der er mere tid til den enkelte borger, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/