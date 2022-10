Mette F.: Vi har ikke skiftet holdning til undersøgelse af FE-sag

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at hun og regeringen har ændret holdning til en undersøgelse af sagen mod chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Torsdag sagde Frederiksen, at hun vil afvente afgørelsen af retssagen mod den hjemsendte og tiltalte spionchef Lars Findsen, før partiet tog stilling til en eventuel undersøgelse af sagen.

Fredag har regeringspartiet udtalt, at det støtter en undersøgelseskommission af sagen, selv om Lars Findsen foreløbig kun er tiltalt. Det skete, kort tid efter at støttepartiet De Radikale krævede en undersøgelse, hvilket de blå partier har talt for længe.

Men Socialdemokratiet har ikke ændret holdning, lyder det.

– Det mener jeg heller ikke, at vi har. Vi sagde allerede i går, at selvfølgelig kan Folketinget beslutte sig på det her område, siger Frederiksen til flere medier fredag.

Med De Radikales og regeringens præcisering er der nu et solidt flertal for at undersøge sagen.

Enhedslisten støtter også en undersøgelse.

Den hjemsendte spionchef udgav under valgkampen uden varsel torsdag en bog, hvori han fortæller sin version af FE-sagen.

I bogen langer han blandt andet ud efter den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S), der hjemsendte ledelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste. Den blev siden renset.

Da bogen udkom torsdag, krævede blå blok straks en kommissionsundersøgelse, mens rød blok ville afvente en dom, før den eventuelt ville se på en undersøgelse.

Både statsministeren, justitsminister Mattias Tesfaye (S) og Trine Bramsen fremhæver, at de har tavshedspligt og derfor ikke kan udtale sig i sagen.

Men det afviser to juraprofessorer.

Politikerne må gerne udtale sig om dele af sagen, mener professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing og professor Sten Schaumburg-Müller fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Det afviser statsministeren dog at svare på.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Mette Frederiksen.

På spørgsmålet om, hvorfor politikerne vil vente på retssagen, der kan trække ud i årevis, svarer statsministeren, at det er mest ordentligt.

- Jeg synes, tingene skal tages i den rigtige rækkefølge. Der kører en sag ved de danske domstole og retssystemet, siger Frederiksen.

/ritzau/