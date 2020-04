Mette F.: Vi kigger ind i en gradvis åbning af Danmark

En gradvis genåbning af Danmark afhænger af, at alle overholder retningslinjer, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at det fortsat er sandsynligt, at en gradvis genåbning af det danske samfund kan begynde efter påske.

Det siger hun i et interview i 21 Søndag.

- Det er absolut sandsynligt, at vi kigger ind i en kontrolleret, gradvis, stille og rolig åbning af Danmark efter påske, siger statsministeren.

Hun understreger dog gentagne gange, at det afhænger af, hvorvidt den enkelte borger fortsat overholder retningslinjerne om at holde afstand den kommende uge.

– Alt det, der endnu ser ud til at virke, skyldes ene og alene, at rigtig mange danskere gør, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler. Bliver vi ligeglade med det ansvar, og bliver vi pludselig optagede af at gå til påskefrokost, så kan tallene pludselig eksplodere mellem hænderne på os.

/ritzau/