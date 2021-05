Mette F: Vi skal lave et bedre system for offentlige ydelser

Kontanthjælpssystem skal ændres med fokus på midlertidighed og fattige børn, siger statsminister i spørgetime.

Der skal være en bedre balance i ydelserne til landets fattige.

Det siger Mette Frederiksen (S) under statsministerens spørgetime tirsdag.

Statsministeren lægger særligt vægt på, at ydelser skal være midlertidige, og at fattige børn har de samme muligheder som andre børn.

Kontanthjælpssystemet skal gentænkes, og det er ydelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i gang med. Det forventes, at den er klar med anbefalinger til en ny ydelsesmodel i slutningen af maj.

Mette Frederiksen fastslår, at det er vigtigt, at pointen med ydelserne er, at de skal være midlertidige. Det skal de være for at skabe incitament til at komme i arbejde.

- Vi skal imødekomme, at børn eksempelvis ikke har råd til at gå til fritidsaktiviteter. Men vi skal også imødekomme, at det for nogen næsten ikke kan betale sig at arbejde.

- Vores fokus vil altid være at få folk i arbejde, siger hun.

I spørgetimen er det politisk ordfører i Enhedslisten Mai Villadsen, som spørger til ydelserne.

Hun spørger, om regeringen ser det som en bunden opgave at etablere et ydelsessystem, som kommer børnefattigdom til livs.

Hun fastslår, at det vil blive set som et løftebrud, hvis regeringen ikke ser det som en bunden opgave.

Ifølge Mai Villadsen lever 60.000 børn i fattigdom.

- Vi skal lave et ydelsessystem, som er bedre, end det vi har i dag, siger Mette Frederiksen.

- Men vi er nødt til at have nogle politiske diskussioner om, hvad fattigdom er for en størrelse.

- Jeg er simpelthen ikke enig i, at der er en fattigdomsproblemstilling i alle 60.000 tilfælde, siger Mette Frederiksen.

Det nye system, som ydelseskommissionen forventes at komme med anbefalinger til, skal sikre, at alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold.

Samtidig skal der være en klar gevinst ved at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

/ritzau/