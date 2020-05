Mette Frederiksen vil åbne for restauranter, caféer, storcentre og store skolebørn

Danskerne har været gode til at holde afstand. Nu er der basis for yderligere genåbning, siger Mette Frederiksen (S)

Statsminister Mette Frederiksen ønsker i fase to at genåbne hele detailhandlen, restauranter og caféer samt sikre mere hverdag for store skolebørn.

Det siger Mette Frederiksen (S) forud for, at Folketingets partier onsdag aften fortsætter forhandlingerne om genåbningens fase 2.

- På baggrund af de foreløbige ønsker fra partierne vil det være regeringens forslag, at vi med fase 2 blandt andet genåbner hele detailhandlen, herunder storcentre, at restauranter og caféer kan begynde at åbne igen og at de store skolebørn får mulighed for at få mere af deres hverdag tilbage, også selv om der måske ikke bliver tale om en fuld skolegang, siger Mette Frederiksen.

Selv om statsministeren dermed for første gang sætter ord på en række større initiativer i fase 2, forventer hun, at flere ting vil komme til, når der onsdag aften skal forhandles på Christiansborg.

- Det drøfter vi nu med partierne. Alle partier ønsker selvsagt at åbne alt – ingen har interesse i at holde dele af Danmark lukket én dag mere end højst nødvendigt, men alle er også enige om, at vi skal gøre det, der sundhedsmæssigt er forsvarligt, siger Mette Frederiksen.

Ud over at tilrettelægge næste fase af åbningen, er målet med de politiske forhandlinger også at aftale en samlet plan og rækkefølge for de efterfølgende faser. Det skal give danskerne overblik over, hvad der kommer til at ske hvornår, siger Mette Frederiksen.

- Nu forhandler vi intensivt og med henblik på en hurtig aftale, så de steder, der får lov at åbne mandag, får bare et par dages varsel til at forberede sig, siger Mette Frederiksen.

Hun antyder dermed, at regeringen vil forsøge at forhandle en aftale på plads med Folketingets partier, når de torsdag fortsætter forhandlingerne på Marienborg.

Udmeldingen fra statsministeren kommer, efter at Statens Serum Institut onsdag fremlagde en rapport, som viser, at der er grundlag for en større genåbning, end man hidtil har troet.

Ifølge Mette Frederiksen har danskernes vilje til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer haft stor betydning:

- Danskerne holder afstand, har styr på hygiejnen og viser hensyn. Og som samfund går vi kontrolleret og gradvist frem. Det ser vi nu resultaterne af.

- Takket være vores fælles indsats, er der nu plads til at åbne Danmark yderligere. Det er godt gået. Og det er enormt glædeligt, at vi kan fortsætte genåbningen af Danmark allerede på mandag. Det skal selvfølgelig ske på en måde, der fortsat er sundhedsmæssigt forsvarlig og kontrolleret, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har fået kritik af flere borgerlige partier for at være tilbageholdende med oplysninger i forhandlingerne. Og for at have ført en restriktiv linje i forhold til genåbning.

Mette Frederiksen forsvarer dog regeringens beslutninger forud for aftenens forhandlinger:

- Gennem hele forløbet har det været afgørende for regeringen at fastholde så meget aktivitet som muligt i det private erhvervsliv, men også at give småbørnsfamilier meget mere af deres hverdag tilbage.

- Det gav også forældrene mere arbejdsro. Samtidig fik vi genåbnet de liberale erhverv. Under den delvise nedlukning, vurderes det, at hver anden privatansatte fortsat mødte på arbejde, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/