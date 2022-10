Mette F. vil afvente domstole før eventuel undersøgelse af FE-sag

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger til pressen i Aalborg, at hun ikke kan gå i detaljer om FE-sagen og Lars Findsen.

- Jeg har selv haft et godt samarbejde med Lars Findsen - også da jeg var justitsminister.

- Nu er der en sag ved domstolen. Jeg har meget stor tillid til retssystemet i Danmark og synes det er vigtigt, at sagen får lov til at forløbe, som den skal der.

Herefter spørger en journalist, om hun vil bakke op om en kommissionsundersøgelse af sagen.

- Jeg synes, at vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Der er en tiltale og en sag ved domstolene. Det synes jeg, at der skal være respekt omkring.

- Så kan Folketinget altid efterfølgende diskutere, om der er noget man på den ene eller anden måde ønsker at få afdækket.

Mette Frederiksen pointerer, at hun har tavshedspligt og ønsker desuden ikke at kommentere departementschef Barbara Bertelsens rolle i sagen.

FE-sagen har stjålet overskrifter torsdag, efter Lars Findsen udgav en bog.

I bogen skriver Lars Findsen blandt andet om et møde med daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) 17. august 2020.

Hun sagde ifølge ham, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at tilsynets kritik ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af. Ved at hjemsende Lars Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes.

Lars Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Findsens anklager mod regeringen har torsdag fået en samlet blå blok til at ønske en kommissionsundersøgelse.

Også Moderaternes Lars Løkke Rasmussen ønsker sagen undersøgt, men først efter domstolenes arbejde.

/ritzau/