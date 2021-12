Mette F. vil endnu ikke forholde sig til Støjbergs værdighed

Støjberg forventer selv at blive erklæret uværdig, men statsministeren vil endnu ikke forholde sig til det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil endnu ikke forholde sig til, om løsgænger Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget.

Det skyldes, at den socialdemokratiske folketingsgruppe endnu ikke har forholdt sig til spørgsmålet.

Støjberg fik mandag en historisk fængselsdom på 60 dage af Rigsretten. Det er den blot anden på 100 år.

- I Socialdemokratiet og den socialdemokratiske folketingsgruppe bliver det diskuteret, og når vi er klar til at melde ud, så gør gruppen det.

- Jeg synes, alle forhold omkring rigsret og efterfølgende værdighed er meget, meget svære spørgsmål, siger Mette Frederiksen. Det sker efter en spørgetime i Folketinget.

Hverken Socialdemokratiet, Venstre eller De Konservative har ønsket at forholde sig til spørgsmålet endnu.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige mener, at Støjberg kan få lov at fortsætte som folketingsmedlem. De Radikale mener, at hun er uværdig. Partiet kaldte modsat Frederiksen beslutningen nem.

Sagen skal diskuteres på et møde i et udvalg senere tirsdag.

Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative erklærede forud for rigsretssagen, at de var politisk enige i adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det var dog ulovligt, og Støjberg er mandag blevet dømt for det.

Frederiksen mener ikke, der kan drages paralleller.

- Vi støtter ikke nogen form for ulovlighed. Så lige meget hvilke ord der er faldet undervejs, så kan det ikke udlægges på en måde, som at vi støtter nogen som helst ulovlighed.

- Vi understøtter hverken direkte eller indirekte nogen form for ulovlighed. Så kan vi have en politisk diskussion, om det er godt, at der er barnebrude i Danmark, det synes Socialdemokratiet ikke.

- Det betyder ikke, at vi hverken direkte eller indirekte støtter en borgerlig regerings forhold til loven, siger Frederiksen.

Støjberg forventer selv at blive erklæret uværdig.

