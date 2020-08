Mette F. vil give 38.000 mulighed for tidligere pension i 2022

Regeringen skønner, at 6000 personer i beskæftigelse i 2022 vil benytte sig af en ret til tidligere pension.

Regeringen forventer, at 38.000 personer vil opnå at få ret til tidligere pension i 2022. I 2025 vil det tal stige til 49.000 personer.

Det fremgår af udspillet til en model for en ny pension, som regeringen præsenterer på et pressemøde på Danish Crown i Horsens tirsdag.

Ud af de 38.000 personer skønner regeringen, at 22.000 vil benytte retten.

6000 af dem vil komme fra beskæftigelse, og det er de medarbejdere, som virksomhederne vil komme til at mangle. Det tal stiger til 10.000 helårspersoner i 2025. Resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster.

- I skal have mulighed for at stoppe, inden I er slidt helt ned, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

- Pensionstilværelsen skal være god. Det skal være nogle gode år med tid til at dyrke sine interesser og sin familie. Det skal være en ret, som man ikke skal visiteres til, siger Mette Frederiksen.

Det er mere end halvandet år siden, at Socialdemokratiet nogle måneder før folketingsvalget præsenterede sit forslag om en ret til tidligere pension for arbejdsmarkedets mest nedslidte.

Den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kaldte det under valgkampen "det største blufnummer i dansk politik i flere generationer".

Han tolkede forslaget sådan, at kun 2850 personer per årgang kunne trække sig ud af arbejdsmarkedet og gå på tidligere pension.

Mette Frederiksen påstod derimod, at omkring 6000 personer per årgang ville få glæde af forslaget.

Men nu er regeringen altså i sidste ende kommet frem til en model, som den vurderer, vil give op til 10.000 personer i beskæftigelse mulighed for at trække sig tidligere tilbage i 2025.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger på pressemødet, at der fortsat vil være markant fremgang i arbejdsudbuddet de kommende år trods regeringens forslag:

- I de kommende fem år vil arbejdsudbuddet stige med 60.000 personer. Også selv om vi indfører en ret til tidlig pension. Generelt vælger flere og flere seniorer at blive på arbejdsmarkedet selv efter pensionsalderen, siger han.

Regeringens udspil med ret til tidlig pension gælder for personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de er 61 år.

Forslaget indeholder en trappemodel, som betyder, at man efter 42 år på arbejdsmarkedet kan man trække sig ét år tidligere tilbage, efter 43 års anciennitet er det to år og efter 44 år er det tre år.

Ydelsen vil være på 13.550 kroner før skat om måneden. Derudover får man mulighed for at tjene 24.000 kroner om året før skat, uden at ydelsen sættes ned.

Regeringen vil afsætte tre milliarder kroner årligt til den nye pension.

/ritzau/