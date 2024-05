Mette F. vil give palæstinenserne en international stemme

Det handler om at give palæstinenserne en stemme i det internationale samarbejde, når Danmark er med til at opfordre Sikkerhedsrådet til at godkende Palæstina som medlem af FN.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag. Her deltager hun i en demokratikonference afholdt af Anders Fogh Rasmussens Alliance of Democracies.

Mette Frederiksen tilføjer, at en anerkendelse fra dansk side af Palæstina som stat kun kan ske som en del af en tostatsløsning.

- Det afgørende for begge lande og begge befolkninger må være deres respektive sikkerhed. Vi kan kun acceptere en palæstinensisk stat, hvis der er en fuld anerkendelse af Israels ret til at eksistere, siger statsministeren.

Hun påpeger dog også, at Israel må anerkende, at palæstinenserne har brug for en stat samt sikkerhed og tryghed.

Mette Frederiksens melding kommer, efter at Danmark fredag stemte for en resolution i FN's Generalforsamling, der opfordrer Sikkerhedsrådet til at godkende en palæstinensisk ansøgning om at blive fuldgyldigt medlem af FN.

143 lande stemte for resolutionen, mens 9 stemte imod. 25 lande valgte ikke at stemme.

Et medlemskab kræver, at ingen af landene med vetoret i Sikkerhedsrådet nedlægger veto, og at mindst 9 ud af 15 stemmer for.

Sidste gang spørgsmålet var til drøftelse i Sikkerhedsrådet, nedlagte USA veto mod forslag om optagelse.

Mette Frederiksen siger, at en tostatsløsning lige nu er langt væk.

- Fordi Hamas jo ikke anerkender Israel. Og fordi den nuværende israelske regering ikke ønsker en tostatsløsning. Men jeg kan ikke se et alternativ til den, siger hun.

/ritzau/