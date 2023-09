Mette F. vil have indvandrerfamilier til at stoppe voldsspiral

På et pressemøde om en ny bandepakke tirsdag sender statsminister Mette Frederiksen (S) en direkte besked til bandemedlemmernes familier: Voldsspiralen skal stoppes, og familierne har et ansvar for at hjælpe til.

- Vi må også rette en appel til familierne. I må og skal mere. I skal faktisk gøre alt, hvad i kan, for at stoppe denne voldsspiral.

- Dette var ikke grund til, at I i sin tid kom til Danmark. Vi risikerer, at det her ødelægger store dele af vores samfund, og det har familierne et ansvar for at få stoppet, siger hun.

Den nye bandepakke, nummer fire af slagsen, indeholder blandt andet flere strafskærpelser, der skal ramme bandemedlemmerne.

Men initiativerne kan altså ikke stå alene, siger Mette Frederiksen. Statsministeren nævner, at en stor del af bandemedlemmerne er unge med minoritetsbaggrund, som er dårligt integreret.

- De er fuldstændig ligeglade med antallet af ofre, både i egne rækker og i rsten af samfundet.

- Det er udemokratisk, utrygt, udansk og forkert, siger hun.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) tilføjer, at han hører fra politiet, at børn helt ned til 10-årsalderen løber ærinder for hærdede kriminelle.

- Banderne lokker dem med hurtige penge og løfter om et liv i overhalingsbanen, siger han.

Bandepakken handler, siger han, om at undgå "svenske tilstande i Danmark".

Ifølge Justitsministeriet er knap halvdelen af registrerede bandemedlemmer under 25 år - 46 procent.

Ministeriet henviser desuden til en tidligere undersøgelse fra Justitsministeriet, der viser, at 26 procent af de registrerede bandemedlemmer har en bror, der er eller har været registreret som bandemedlem eller rocker.

Statsministeren kalder det en "kæmpe forpligtelse at forhindre bandemedlemmerne i at rekruttere den næste generation".

Hun henviser blandt andet til brugen af børn i bandeaktiviteterne.

- Det er blevet så skruppelløst, at man næsten ikke fatter det, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/