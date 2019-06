Mette F. vil hurtigt sikre ret til tidligere folkepension

Danmarks nye statsminister understreger ved præsentation, at regeringen vil stå i spidsen for alle danskere.

- Det er med meget stor glæde og ære, at jeg her kan præsentere alle danskere for Danmarks nye regering.

Sådan siger statsminister Mette Frederiksen (S) ved torsdagens præsentationen af den socialdemokratiske regering på Amalienborg.

- Det er ikke alene en flok, der er dygtig. Det er også et hold, som er arbejdsomme, flittige, og som har vist, at de både formår at stå tidligt op og gå sent i seng.

- Vi skal tjene jer, og vi skal tjene vores land, siger Mette Frederiksen om sit hold på i alt 20 ministre.

Hun understreger, at regeringen skal repræsentere alle danskere, også dem, der ikke stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalget 5. juni.

Mette Frederiksen har allerede sat sigte på de opgaver, som den nye S-regering skal håndtere.

- Det allerførste, vi tager hul på, er arbejdet med at sikre en differentieret pensionsalder. Altså en ret til en tidligere pension.

- Jeg vil selv engagere mig i arbejdet med den differentierede pensionsalder, for jeg mener, det er en ualmindelig vigtig opgave, siger hun.

Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en ret til, at personer, der er særligt nedslidte og har været på arbejdsmarkedet i mange år, kan gå tidligere på folkepension.

Kort inden valget indgik blå blok imidlertid en aftale om seniorpension sammen med De Radikale.

Der venter dog også andre opgaver, siger Mette Frederiksen.

- Vores opgaver bliver at tackle klimakrisen, forbedre velfærden, sikre balance mellem land og by, og sikre, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, siger hun.

Rød blok fik med 91 mandater flertal ved valget.

Efter knap tre ugers regeringsforhandlinger med De Radikale, SF og Enhedslisten kunne Mette Frederiksen natten til onsdag meddele, at partierne var blevet enige om en aftale.

/ritzau/