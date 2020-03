Mette F.: Virksomheder får økonomisk hjælp under krise

Statsministeren varsler hjælp til dem, der lider økonomisk som følge af coronavirus i Danmark.

Regeringen vil give økonomisk hjælp til dem, der bliver ramt af, at dele af landet lukker ned, eller at begivenheder bliver aflyst på grund af coronavirus.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag ved et doorstep i Statsministeriet.

- Der er nogle, der kommer i klemme økonomisk, så vi arbejder videre på en model, hvor nogen kan kompenseres.

- Jeg håber på bred politisk opbakning, og at Folketinget kan reagere hurtigt i denne situation.

- Det kommer til at sætte sig hurtigere i dansk økonomi, end mange havde forventet, siger statsministeren.

Mette Frederiksen har sammen med flere andre ministre samt Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, mandag holdt møde med en række af erhvervslivets organisationer og lønmodtagerorganisationer.

Statsministeren varslede fredag i sidste uge, at de danske myndigheder anbefaler, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses for at mindske spredningen af coronavirus.

Selv om det kun er en anbefaling, ikke et påbud, forventes det at blive efterlevet, var meldingen fra Mette Frederiksen.

Det rammer blandt andet arrangører af koncerter, fodboldklubber og håndboldklubber, som må lukke færre ind, aflyse eller spille uden publikum.

Sundhedsstyrelsen har mandag opdateret antallet af smittede med coronavirus i Danmark.

Tallet af smittede er oppe på 59, mens antallet af personer i karantæne er opjusteret til 770.

- 59 smittede danskere understreger sagens alvor, det er en ret voldsom udvikling bare siden i går.

- Danske myndigheder arbejder ud fra at gøre alt, hvad vi kan i Danmark for at holde smitten nede på så lavt et niveau som muligt. Det er fortsat den vigtigste strategi, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/