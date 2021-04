Mette F.: Yderligere genåbning skal aftales med partier

Statsministeren understreger, at der allerede ligger en politisk aftale, men at genåbning kan fremrykkes.

Genåbningshungrende danskere må vente på at få at vide, om den seneste tids faldende smittetal med coronavirus får regeringen til at tænke på at åbne samfundet hurtigere op end planlagt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger mandag under et besøg i Roskilde, at en eventuel aftale om yderligere genåbning skal ske i samarbejde med Folketingets partier.

- Samlet set står vi et langt bedre sted, end vi overhovedet havde turdet håbe på, siger hun.

- Når vi så taler om den konkrete genåbning, så har vi jo lavet en bred politisk aftale. Vi genåbner Danmark i faser. Næste genåbning er allerede i morgen (tirsdag, red.), med endnu flere butikker, som bliver åbnet op.

- Og i den aftale ligger også, at vi hele tiden skal vurdere, om der er ting, vi kan genåbne hurtigere, end det vi egentlig havde forudsat. Og det gør vi sammen med Folketingets partier, siger statsministeren.

Alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i den genåbningsaftale, der blev indgået i marts.

Den seneste tids faldende smittetal med coronavirus har fået partier i blå blok til at ønske, at genåbningen skal fremrykkes.

I aftalen ligger, at samfundet skal genåbnes i faser. Mette Frederiksen mener, at det er "en klog genåbning".

- For det, vi ser i mange lande omkring os, er, at man lukker ned nu eller fortsætter nedlukninger.

- Vi er i gang med at åbne samfundet op, så der er noget, der tyder på, at vi har ramt den ret godt i Danmark.

- Det synes jeg, at vi skal blive ved med at gøre. Og er der muligheder for yderligere genåbninger, så kan vi selvfølgelig se på det sammen med Folketingets partier, siger hun.

