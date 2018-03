Mette Frederiksen åbner for grønlandsk selvstændighed

Socialdemokratiets formand støtter Grønlands tanke om løsrivelse fra Danmark, skriver Weekendavisen.

Formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen vil ikke afvise en opløsning af rigsfællesskabet.

Det fortæller hun i bogen "Hvis Grønland river sig løs", skriver Weekendavisen.

- Udgangspunktet er Grundloven og Selvstyreloven, men der er ikke noget statisk i politik, så præcis hvordan det skal se ud om ti eller tyve år, det kan jeg jo ikke lægge mig fast på nu, siger Mette Frederiksen.

- Jeg tror på tætte relationer og masser af dialog, og så må vi finde vores vej i det. Jeg forstår fuldstændig ønsket om en selvstændig nation.

Dermed er Mette Frederiksen ifølge avisen den første danske toppolitiker, der åbent støtter tanken om Grønlands selvstændighed.

Selv om udmeldingen ikke skal ses som en støtteerklæring til dem i Grønland, der ønsker at adskille rigsfællesskabet hurtigst muligt, så overrasker den alligevel en af Danmarks førende grønlandseksperter, lektor Ulrik Gram Pad fra Aalborg Universitet.

- Jeg har ikke hørt nogen toppolitiker sige sådan før. Det åbner potentielt for en større fleksibilitet i forhandlingerne mellem Danmark og Grønland, end vi har set før, siger Ulrik Gram Pad til Weekendavisen.

Mette Frederiksen ønsker ikke at kommentere udtalelserne yderligere, oplyser hun til Ritzau.

Socialdemokratiets pressechef, Mads Brandstrup, henviser i stedet til partiets grundlovsordfører, Nick Hækkerup.

- Vi ønsker bestemt ikke rigsfællesskabet opløst, men vi åbner op for, at der ad åre - altså ikke i dag eller i morgen - kan blive ændret for den ramme, som rigsfællesskabet udgør, udtaler Nick Hækkerup.

Socialdemokratiet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at konkretisere, hvordan en ny ramme for rigsfællesskabet kan komme til at se ud.

- Det afhænger helt af, hvordan det udvikler sig i fremtiden.

- I øjeblikket står vores forhold på Grundloven og på Hjemmestyreloven. Den ramme kan selvfølgelig være mere eller mindre omfattende, siger Nick Hækkerup.

