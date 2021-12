Mette Frederiksen beklager butiksbesøg uden mundbind

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklager, at hun fredag glemte at bære mundbind i en butik i København.

Det skriver hun på Facebook lørdag. Beklagelsen kommer, efter at Ekstra Bladet har offentliggjort en video, der viser statsministeren stå i en tøjbutik uden mundbind.

- Jeg ved jo godt, at det kan ske for os alle sammen. Bare helst ikke for mig.

- Så jeg beklager selvfølgelig og vil endnu engang takke alle for alt det, vi alle sammen gør for at holde smitten nede, skriver hun.

Mandag blev kravet om at bære mundbind i kollektiv trafik og i detailhandlen genindført.

- Det var ganske enkelt en forglemmelse, efter de nye regler er indført. Øv. Er blevet opmærksom på det, fordi en borger har filmet det, skriver Mette Frederiksen.

I myndighedernes regler for brug af mundbind står der, at følgende steder er omfattet af kravet: Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder – samt takeaway-steder beliggende her – og i engroshandlen.

Tidligere i epidemien har der været eksempler på myndighedspersoner, som har glemt at overholde coronarestriktionerne.

I oktober forrige år viste en video på sociale medier, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, glemte at rengøre en maskine efter brug i et fitnesscenter.

Omkring en måned senere vakte et billede af Brostrøm igen opsigt. Det viste ham siddende i et tog uden mundbind med en computer foran sig.

I et skriftligt svar fra styrelsen lød det efterfølgende, at han først fik mundbindet på, da en kontrollør kom forbi og mindede ham det.

Ifølge Anklagemyndigheden kan det koste en bøde på op mod 2500 kroner, hvis en person nægter at bære mundbind i for eksempel en butik. Beløbet kan forhøjes ved gentagne brud.

Det er i første omgang butikkernes ansvar at håndhæve reglerne, hvis ikke en besøgende bærer mundbind.

/ritzau/