Velkommen til en våd mandag, hvor vi blandt andet lægger vejen forbi Egypten samt det prestigiøse Oscar-show i USA, som løb af stablen for få timer siden.

Vi starter dog med at tage et hurtigt blik på den danske stats bureaukrati, der er vokset til historiske højder.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lagde i sin nytårstale vægt på, at "alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer", og at den offentlige sektor skulle afbureaukratiseres.

Ikke desto mindre er det statslige bureaukrati vokset massivt i hendes tid som statsminister. Læs mere om, hvordan det hænger sammen, her.

Et pragmatisk statsbesøg i Egypten

Kritiske spørgsmål om det voksende bureaukrati må dog vente. For Mette Frederiksen befinder sig indtil tirsdag på et statsbesøg i Egypten. Her skal hun blandt andet mødes med Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi for at diskutere den stigende migration fra Afrika til Europa og den grønne omstilling.

Ved et pressemøde i Egypten satte DR spørgsmålstegn ved, hvorfor Danmark skal besøge et land med et autoritært styre, som desuden har varme forbindelser til Putins Rusland. Mette Frederiksen forholdt sig pragmatisk til spørgsmålet:

“Vi danskere, vi europæere, bliver nødt til at forstå, at resten af verden ikke nødvendigvis ser på Europa på den samme måde, som vi selv gør. Vi har behov for at bygge nogle stærkere og nogle nye alliancer op og skaffe os flere partnere,” lød det fra hende.

Flere voksne lader sig døbe

Vi vender tilbage til Danmark, nærmere bestemt den danske folkekirke. For selvom det overordnede medlemstal i folkekirken falder, er der i de seneste 15 år sket en stigning på 67 procent i antallet af indmeldelser for voksne over 30 år.

En af dem er Jesper Berggreen, som lidt tilfældigt kom i kontakt med en præst, da hans søn skulle konfirmeres i 2015. Det førte til lange, dybe samtaler med præsten om tro og kristendom, som fik Jesper Berggreen til at blive døbt i en alder af 45 år. Læs mere i dagens avis.

I 2022 stod voksne over 30 år for 7,7 procent af samtlige indmeldelser i folkekirken, og antallet er stigende.

Foto: Johanne Teglgård Olsen.

Nye Borgerlige mister millioner

Det er ikke kun folkekirken, som døjer med frafald. Nye Borgerlige har på det seneste befundet sig i et heftigt stormvejr, som kun blev forværret, da formand Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra partiet i sidste uge.

For det er ikke kun lederskab, som partiet kommer til at mangle med formandens exit. Idet Nye Borgerlige går fra fire til tre folketingsmedlemmer, falder partiets gruppestøtte med hele 289.000 kroner om måneden – eller lige under 3,5 millioner kroner om året. Det skriver Altinget.

Kommune opgiver pjece om omskæring

Det vakte opsigt, da Ballerup Kommune for et år siden som den første kommune skrev ind i sin sundhedspolitik, at forældre til drengebørn skulle opfordres til ikke at lade deres børn omskære. Det skulle blandt andet ske gennem en pjece, som skulle vejlede forældre om konsekvenserne ved omskæring.

Men efter et halvt års arbejde, er pjecen tilsyneladende blevet droppet helt. Det er nemlig slet ikke kommunens rolle at belære forældre om, hvad der er rigtigt og forkert, lyder det nu fra sundhedsdirektør Mette Mortensen. Læs mere her.

Oscar-triumfen udeblev

På trods af tre nomineringer blev det desværre ikke til nogen danske Oscar-statuetter ved den berømte prisceremoni, som løb af stablen i nat dansk tid. Det skriver Ritzau. Danmark var nomineret i kategorien bedste dokumentarfilm, bedste kortfilm og bedste klipning.

"Triangle of Sadness" af svenske Ruben Östlund, der også har et dansk islæt i form af de to danske skuespillere Vicki Berlin og Zlatko Buric, vandt heller ikke nogen priser. Det gjorde til gengæld aftenens helt store vinder, "Everything Everywhere All at Once". Den eventyrlige og syrede film var nomineret i 11 kategorier og kunne gå fra prisuddelingen med hele syv statuetter.

Folkene bag Oscar-uddelingens helt store vinder, "Everything Everywhere All at Once", kunne gå fra showet med syv statuetter. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

En sejlivet myte?

Hvis nogle danskere føler sig lidt udkørte her til morgen, er det ikke nødvendigvis, fordi de har været længe oppe for at se Oscar-ceremonien. Det har nemlig været fuldmåne for nylig, og det kan som bekendt ødelægge søvnen. Eller kan det?

Flere studier har gennem tiden påvist, at vi sover dårligere ved fuldmåne. Forklaringen har været alt fra tyngdekraften, til at elektromagnetiske bølger fra solen påvirker cellerne i vores hjerne, og sågar, at mennesker har et medfødt “måneur”.

Men indimellem udkommer studier, som afviser, at der skulle være en sammenhæng mellem menneskers søvn og månens faser. Så hvad skal man egentlig tro på? Bliv klogere her.