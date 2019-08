Mette Frederiksen besøger Grønland forud for Trump-besøg

På søndag rejser statsminister Mette Frederiksen (S) til Grønland, hvor hun mødes med Kim Kielsen.

Arktis vil være på programmet, når den amerikanske præsident, Donald Trump, besøger Danmark i starten af september.

Og et par uger før besøget - søndag 18. august til dagen efter - vil statsminister Mette Frederiksen (S) besøge Grønland. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Under besøget på Grønland skal Mette Frederiksen blandt andet mødes med Kim Kielsen, formand for det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut.

- Jeg glæder mig meget til mit første besøg i Grønland som statsminister og til igen at mødes med formanden for Naalakkersuisut. Det er vigtigt, at vi allerede nu får et godt samarbejde i gang mellem regeringen og Naalakkersuisut, udtaler statsministeren i pressemeddelelsen.

Mette Frederiksen fremlagde på et pressemøde torsdag regeringens retning for efteråret, og her talte hun også om det kommende besøg fra Trump, der finder sted 2.-3. september.

- USA er vores vigtigste allierede. Det samarbejde vil fylde under besøget, og så kommer vi også til at diskutere Arktis, sagde Mette Frederiksen.

Hun vil på et senere tidspunkt komme til Grønland på et længere besøg, oplyser Statsministeriet.

Efter rejsen til Grønland rejser Mette Frederiksen videre til Island til det årlige nordiske statsministermøde, hvor hun vil være frem til 21. august.

Her står klimaet centralt på dagsordenen.

Blandt andet vil den tyske kansler, Angela Merkel, mødes med de nordiske statsministre for at drøfte mulighederne for et styrket samarbejde på klimaområdet.

Desuden skal statsministrene vedtage en ny vision for Nordisk Ministerråd og mødes med en række nordiske virksomhedsledere.

