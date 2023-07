Mette Frederiksen bliver væk fra Vingegaard-hyldest i Paris

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer ikke til at være i Paris, når Jonas Vingegaard og resten af Tour de France-feltet triller ind på Champs-Élysées i den franske hovedstad søndag.

Det bekræfter Statsministeriet over for B.T.

Sidste år var hun ellers med på podiet, da danskeren blev hyldet for sin første Tour de France-triumf.

Cykelløbet er endnu ikke afgjort, men alt tyder på, at der skal uheld til, hvis danskeren ikke skal ende som samlet vinder for andet år i træk.

Før lørdagens etape fører Vingegaard nemlig Touren med 7 minutter og 35 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen i klassementet.

Det er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), som i stedet skal overvære Tour de France-afslutningen i Paris søndag.

Lars Løkke Rasmussen skal følge 21. og sidste etape af verdens største cykelløb fra løbsdirektør Christian Prudhommes bil.

De kender i forvejen hinanden godt, da Løkke var med til at overbevise Christian Prudhomme om at lægge starten af Tour de France 2022 i Danmark.

I sommeren 2017 besøgte Løkke også Tour de France og overværede en etape i en løbsbil.

Statsministeriet uddyber ikke over for B.T., hvorfor Mette Frederiksen bliver væk. Sidste år afbrød hun en ferie for at være tilstede i den franske hovedstad.

Lørdag skriver statsministeren selv på det sociale medie Instagram, at hun er i gang med at holde sommerferie.

- Så er det også blevet tid til sommerferie her hos mig. Glæder mig til tid sammen med familien og vennerne, lyder det i et opslag.

