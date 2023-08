Mette Frederiksen bryder tavshed om koranafbrændinger: Det er ikke en ytring at brænde bøger

Efter længere tids tavshed har statsminister Mette Frederiksen (S) valgt at dele sine synspunkter om koranafbrændinger med omverden.

I et interview til Weekendavisen fortæller hun, at det i hendes optik ikke er en ytring at brænde bøger. Af den grund vil det heller ikke være en indskærpelse af ytringsfriheden, hvis det bliver ulovligt at brænde Koranen og andre hellige skrifter.

»Jeg anser det ikke som en begrænsning af ytringsfriheden, at du ikke kan brænde andres bøger,« siger Mette Frederiksen til avisen.

Opdateres.