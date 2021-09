Mette Frederiksen: Danmark skal gøre mere i klimakrise

- Med rapporten fra FN’s klimapanel IPCC står det klart, at selv de lande, der er nået langt, skal gøre mere, end de gør i dag. Det gælder også for Danmark.

Sådan lyder det fra Mette Frederiksen i sin tale ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg lørdag. Her skruer statsministeren op for Danmarks ansvar i klimakampen.

Det sker, efter regeringen igennem de første to år ved magten gentagne gange er blevet kritiseret for at gøre for lidt af regerings støttepartier SF, De Radikale og Enhedslisten.

Konkret gør Mette Frederiksen det klart, at de langvarige forhandlinger om landbrugets bidrag til klimaet skal afsluttes med bindene klimamål for landbruget.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu går de politiske forhandlinger om landbruget ind i sin afsluttende fase. Og lad mig i dag gøre det helt klart: Landbruget skal selvfølgelig omfattes af et bindende reduktionsmål, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har lagt op til et reduktionsmål på mellem 40 og 60 procent af udledningerne. Det præcise tal vil regeringen fastlægge i forhandlingerne med Folketingets partier.

Mette Frederiksen fastslår i talen, at den seneste rapport fra IPCC er "dyster læsning".

- Klimaforandringerne vil ske hurtigere, end vi troede. Konsekvenserne er større, end vi troede. Og udviklingen bliver sværere at begrænse, end vi troede, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at mange allerede nu mærker voldsomme ændringer i vejret.

- Højere temperaturer. Isen der smelter. Vandstanden der stiger. Ørkenen der breder sig. Skovbrande nogle steder. Senest i Grækenland. For få år siden i Australien. Andre steder regn i mængder, vi ikke har set før. I Tyskland. I sommer. Hele bydele blev skyllet væk, siger Mette Frederiksen.

Efter kongressen i Aalborg rejser hun til New York for at deltage i FN's Generalforsamling. Her vil hun tale for, at rige lande og vækstøkonomier skal gøre mere for klimaet. Det sker forud for et stort klimatopmøde i Skotland senere på året.

- Om lidt mere end en måned mødes verdens ledere til COP26 i Skotland. Det er nu, der skal handles. De rige lande skal levere på deres løfter. De store vækstøkonomier skal løfte mere.

- Den danske regering vil arbejde intensivt for at fremme et ambitiøst resultat i Glasgow. Blandt andet derfor rejser jeg selv allerede i morgen til New York i forbindelse med FN’s Generalforsamling for at deltage i et globalt klimatopmøde

- Vi gik til valg på, at Danmark igen skulle være en grøn stormagt. Det leverer vi nu, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/