Mette Frederiksen deltager i nordisk topmøde om Ukraine

Statsminister Mette Frederiksen (S) rejser onsdag 3. maj til Helsinki i Finland.

Her skal hun deltage i et nordisk topmøde, fremgår det af en pressemeddelelse fra det finske præsidentkontor.

Mødet vil handle om sikkerhed og støtte til Ukraine, lyder det.

Vært er Finlands præsident, Sauli Niinistö. Fra Norge deltager statsminister Jonas Gahr Støre, fra Sverige kommer statsminister Ulf Kristersson, mens Island er repræsenteret ved statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden krigen i Ukraine har der løbende været møder mellem de nordiske regeringsledere.

I maj sidste år blev det afholdt i Danmark, hvor også Indiens premierminister, Narendra Modi, var til stede. Norge var vært for et nordisk topmøde i august.

Mette Frederiksen har den seneste tid holdt adskillige møder med andre regeringsledere.

Senest var Ulf Kristersson på besøg i Danmark tirsdag. Før det har Mette Frederiksen været i Albanien, Kroatien og Egypten, mens også Østrigs kansler har været forbi Danmark.

Alle møder har haft migration som en del af dagsordenen. Det kommer det nordiske topmøde i næste uge dog umiddelbart ikke til at omhandle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inden for den seneste uge er Mette Frederiksen blevet sat i forbindelse med posten som Natos generalsekretær.

De norske medier VG og NRK har skrevet, at Mette Frederiksen er en af de personer, der nævnes som mulig afløser for norske Jens Stoltenberg.

Mandag afviste hun dog at være en kandidat.

- Jeg har set den norske artikel, og jeg tror, det er sådan, at når vi nærmer os, at posterne skal besættes, så vil der være forskellige rygter. Men jeg er ikke kandidat. Det kan jeg afvise. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark, sagde Mette Frederiksen.

/ritzau/