Mette Frederiksen: Der kommer ændringer i vaccineprogram

Den gradvise genåbning af samfundet er indledt mandag, hvor statsministeren har besøgt butikker i Helsingør.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varsler ændringer i vaccineprogrammet.

Det siger hun mandag i Helsingør, hvor hun besøger byen på førstedagen for den gradvise genåbning af samfundet med lempelser for blandt andet butikker.

- Vaccinationsplanen hedder på et tidspunkt 65 år. Der kan jeg i dag godt sige, at 65 er sat for højt, når vi kigger på, hvem der er i risiko for indlæggelse og mere alvorlig sygdom. Der skal vi ned under 65. Givet til 50.

- Men det skal myndighederne nok melde mere konkret ud om, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i 12 målgrupper, og overordnet bliver befolkningen tilbudt vaccination i en bestemt rækkefølge, hvor personer i plejeboliger var de første til at få et stik i armen.

Mette Frederiksen uddyber ikke, hvilken målgruppe hun henviser til. Men i øjeblikket er der en målgruppe, som hedder 65-74 år, og som er nummer ni i vaccinationsrækkefølgen.

Det må antages at være den målgruppe, statsministeren henviser til. Den sidste målgruppe i rækkefølgen betegnes som "øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder", og er altså personer i fra 16-64 år.

Mandag indleder statsministeren i øvrigt de første bilaterale drøftelser for en langsigtet genåbningsplan af Danmark. I den forbindelse mødes hun med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som den første.

Han har udtalt, at hvis der er styr på smitten, så skal det danske samfund gradvist åbnes mere op hver 14. dag, og når kalenderen siger maj, skal hele samfundet som udgangspunkt åbnes helt op, hvis alle over 50 år og de særligt sårbare er vaccineret.

Til det siger Mette Frederiksen:

- Når vi når til det tidspunkt, hvor alle over 50 år er blevet vaccineret i Danmark, og alle dem, der måtte være i risikogruppen på grund af anden sygdom, så er vi forhåbentlig i en helt anden situation, end den vi er nu.

- Det afhænger af, hvordan mutationerne udvikler sig. Men vi vil have et helt andet udgangspunkt, og det er det, vi arbejder ud fra.

I sin nytårstale havde Mette Frederiksen rettet blikket mod påsken som et afgørende vendepunkt. Men nu ser det fra flere sider altså ud til at blive maj, når vaccinerne er rullet mere ud til flere dele af samfundet.

/ritzau/