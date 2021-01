Mette Frederiksen efter corona-møde: Vi kan lære af Israel

Statsminister har holdt møde med regeringsledere fra Østrig, Australien, Israel, Norge, Grækenland og Tjekkiet.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt det går med at vaccinere mod corona i de forskellige lande.

Eksempelvis er Israel klart foran andre lande og forventer allerede i marts at have vaccineret alle voksne israelere.

Mandag formiddag har statsminister Mette Frederiksen (S) holdt virtuelt møde med regeringsledere fra seks andre lande. Inklusive Israel.

Formålet har været at udveksle erfaringer omkring håndteringen af krisen.

- Vi står i Danmark over for en stor opgave med at vaccinere størstedelen af danskerne imod corona i de kommende måneder. Vores mål er, at vi skal vaccinere 100.000 danskere om dagen, når vi har vacciner nok, siger Frederiksen i en skriftlig kommentar.

- Derfor bruger jeg også tid på at udveksle erfaringer med kolleger i hele verden. I dag mødtes jeg virtuelt med regeringslederne fra Østrig, Australien, Israel, Norge, Grækenland og Tjekkiet, hvor vi talte om håndteringen af pandemien, de økonomiske følger, og hvordan vi får vores lande godt ud på den anden side.

- Selv om vi har meget forskellige udgangspunkter - både geografisk, politisk og i forhold til hvor hårdt vi lige nu er ramt af smitten - kan vi blandt andet lære af Israel, der allerede har givet flere end 20 procent af befolkningen det første stik på meget kort tid.

- Vi diskuterede, hvordan vi dæmmer op for de mere smitsomme mutationer, idet vi kæmper en kamp mod tiden lige nu, hvor vi alle udruller vaccinerne, siger Frederiksen.

Lande som USA, Storbritannien og Israel har været hurtige til at opkøbe og godkende vaccinen. Fra eksempelvis Pfizer/BioNTech.

Det skyldes blandt andet, at landene samtidig fritog medicinalfirmaerne fra ansvar, hvis det skulle vise sig, at der er noget galt med vaccinen, som er udviklet på rekordtid.

EU-Kommissionen har haft en mere grundig procedure og har ikke accepteret at fritage virksomhederne fra ansvar.

- I Danmark er vi langt fremme, når det kommer til at sekventere virus. Vi har blandt andet på rekordtid udviklet nye og hurtigere testmetoder til at finde mutationer, siger Frederiksen.

- Så her har vi noget at byde ind med. Samtidig er det også nødvendigt, at vi kigger fremad. Vi ved endnu ikke, hvor lang tid vaccinen giver os immunitet.

- Derfor er det også et vigtigt forum at tale i, om hvordan vi kommer i gang med udviklingen af de næste generationer af vacciner - og endnu vigtigere, hvordan vi sikrer tilstrækkelig produktion i tiden, der følger.

/ritzau/