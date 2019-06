Mette Frederiksen efter Østergaard-kritik: Ingen aftaler er brudt

Tilliden til Mette Frederiksen er svækket, siger De Radikales leder, men alt går efter planen, mener hun.

Ingen aftaler er brudt, og Socialdemokratiet forhandler videre efter planen.

Sådan siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som dermed afviser kritikken fra De Radikales leder, Morten Østergaard, efter onsdagens drama omkring klimadelen i regeringsforhandlingerne.

- Der er ikke nogen, der er gået ud med en delaftale. Vi har en fælles forståelse nu om, hvad vi gerne vil på klima.

- Vi forhandler fuldstændig efter planen, og det gør vi også i dag, siger Mette Frederiksen.

De Radikale udeblev onsdag aften fra et forhandlingsmøde, hvor Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten blev enige om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Morten Østergaard sagde efterfølgende, at Mette Frederiksen har brudt en forståelse med De Radikale ved at offentliggøre en delaftale om klima.

- Man løber ikke om hjørnerne med os, sagde Østergaard blandt andet, og han tilføjede, at tilliden til Mette Frederiksen var svækket.

Mette Frederiksen forsøger i disse dage at sikre sig et flertal til en ren S-regering. Det kræver støtte fra De Radikale, Enhedslisten og SF.

- Der er ikke nogen partier, der har en speciel rolle eller en speciel placering i de forhandlinger, vi har nu.

- Det er fire partier, der tilsammen har fået et meget stærkt mandat fra danskerne til at søge, at der dannes en regering, og at det nye flertal tager opgaven på sig og begynder at omsætte ord til handling.

- Det, synes jeg, at vi blandt andet viser på klimaområdet, siger Mette Frederiksen.

Torsdag fortsætter forhandlingerne, som har stået på i to uger. Økonomi og normeringer på børneområdet er på dagsordenen, oplyser Mette Frederiksen.

De Radikale har understreget vigtigheden i at få økonomien på plads, inden der kan lukkes aftaler. Blandt andet derfor droppede partiet onsdagens sene klimaforhandling.

Mette Frederiksen er enig i, at økonomien skal være på plads.

- Der er først en forståelse partierne imellem, når den forståelse er klar. Selvfølgelig er det en forudsætning for alt det, vi taler om, at vi kommer til at føre en ansvarlig økonomisk politik.

- Det har vi også alle forudsætninger for at gøre, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/