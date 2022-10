Mette Frederiksen: En bred regering vil stadig være det bedste for Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i dette interview med Kristeligt Dagblad, at hun stadig mener, at en bred regering vil være det bedste for Danmark, selvom mange partifæller kritiserer Moderaterne hårdt. Samtidig fremhæver hun folkekirkens betydning for sammenhængskraften

"Gå aldrig tilbage til en fuser, hvis du vil have en socialdemokratisk ledet regering," skrev tidligere finans- og udenrigsminister samt socialdemokratisk partiformand Mogens Lykketoft torsdag i et debatindlæg i Politiken. I indlægget tegnede han et billede af Moderaternes leder, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod), som en stærkt højreorienteret politiker, hvis interesse for en midterregering ikke bør tages alvorligt. En lang række socialdemokratiske ministre og folketingskandidater har de seneste dage angrebet Moderaterne for i dets partiprogram på længere sigt at ville fjerne folkepensionen.

Moderaterne er det hidtil eneste borgerlige parti, der ligesom Socialdemokratiet har gjort det til en førsteprioritet at få en bred regering over midten efter valget. Med de hårde ord, som fyger gennem luften i de sidste dage før valget, synes ideen om en bred regering umiddelbart fjernere end længe.