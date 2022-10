Mette Frederiksen er bookmakernes favorit som statsminister

Danskerne skal i stemmeboksene tirsdag den 1. november, efter at Mette Frederiksen onsdag har udskrevet folketingsvalg. Og det ser rigtig godt ud for den nuværende statsminister, hvis bookmakernes får ret i deres antagelser.

Danske Spil, Unibet og LeoVegas med flere har alle placeret socialdemokraten som den, der har størst chance for at blive Danmarks næste statsminister.

Et odds på Mette Frederiksen som statsminister på danskespil.dk giver 1,85 tilbage.

De er desuden alle enige om, at Jakob Ellemann-Jensen (V) er den næste i rækken. LeoVegas giver en chance på 3,0, mens Søren Pape-Poulsen giver 3,25 igen.

Helt i bunden ligger Morten Messerschmidt (DF) og Mai Villadsen (EL), der står i spidsen for partier på yderfløjene. De giver begge pengene 300 gange igen på Danske Spil, hvis det lykkes dem at indtage statsministerposten.

Moderaternes Lars Løkke Rasmussen ligger på fjerdepladsen på alle spilhjemmesider. Han har odds på 15,0 hos Danske Spil.

Men selv om Mette Frederiksen er favorit til statsministerposten, ser det ikke lige så strålende ud for Socialdemokratiets deltagelse i den regering, der skal dannes efter valget den 1. november.

Radikale Venstre ligner på unibet.dk det parti, der med størst sandsynlighed bliver del af den næste regering. Sætter man sine penge på partiet, får man dem 1,72 gange tilbage, hvis De Radikale bliver en del af regeringen.

Socialdemokratiet ligger lige efter med et odds på 1,90, mens De Konservative og Venstre ligger lige efter på tredje- og fjerdepladsen.

Sidste folketingsvalg var i 2019, og valget skulle derfor først have været udskrevet i 2023.

Men den politiske leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, (R) truede med at stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis ikke der blev udskrevet valg i oktober.

Radikale Venstre stillede ultimatummet i starten af juli, efter at Minkkommissionen udtalte hård kritik af Mette Frederiksen og regeringens manglende lovhjemmel i Minksagen fra 2020.

/ritzau/