Mette Frederiksen er gået i Staunings fodspor under krise

Coronakrisen har sikret statsminister Mette Frederiksen (S) en plads i historiebøgerne, vurderer historiker.

Torsdag er det et år siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) meldte en omfattende nedlukning af det danske samfund ud på et pressemøde.

Coronapandemien er siden blevet kaldt den største krise siden Anden Verdenskrig, og det er da også relevant at sammenligne de to ting, siger Claus Bundgård Christensen, der er historiker på RUC.

Blandt andet i forhold til Mette Frederiksens måde at kommunikere til offentligheden sammenlignet med daværende statsminister Thorvald Stauning (S), da Anden Verdenskrig brød ud.

- Mette Frederiksen begyndte med det samme at tale om samfundssind i marts sidste år, da det brød løs.

- Hvad gjorde Stauning, da han gik i radioen i september 1939 og talte om den krig, der var brudt ud? Han talte om samfundssind.

- Jeg ved ikke, om Mette Frederiksen har lyttet til Staunings tale, men i hvert fald kan man sige, at der er en masse paralleller, siger Claus Bundgård Christensen.

Han pointerer, at Anden Verdenskrig var langt værre end coronapandemien, alene målt ud fra antallet af døde.

I tiden efter pressemødet 11. marts sidste år var meget helt forandret. Skoler, butikker og restauranter var lukket, gaderne lå øde hen, og den sædvanlige støj fra lufthavne rundt om i landet var pludselig fraværende.

Claus Bundgård Christensen mener, at coronapandemien har udløst "den største regulering af det danske samfund siden Anden Verdenskrig".

- Men reguleringen under Anden Verdenskrig var meget større end her. Det handlede ikke kun om at lukke butikker.

- Fra den ene dag til den anden afskaffede man privatbilismen i Danmark. Man kunne ikke købe benzin mere, siger han om krigstiden.

Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor og dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, peger på, at Mette Frederiksens handlerum er større end Staunings under besættelsen.

- Stauning kunne få tingene til at glide og appellere til nationalt sammenhold, men han kunne ikke for alvor kontrollere den sikkerhedspolitiske situation, man var i.

- Denne krise er mindre, og et lille land er ikke helt så prisgivet af sine omgivelser, som hvis det var Tredje Verdenskrig, siger han.

Anden Verdenskrig slog Thorvald Staunings navn fast i den landsfaderrolle, han allerede var ved at opbygge før krigen via mange år som statsminister.

Om Mette Frederiksen vil blive husket som en landsmoder, er svært at sige endnu. Men hun vil blive husket, vurderer Claus Bundgård Christensen.

- Mette Frederiksen vil takket være coronaen komme til at stå som en af de vigtigste statsministre i dansk historie.

- Det vil hun, fordi hun har stået i spidsen for det danske samfund under den største krise siden Anden Verdenskrig, siger han.

