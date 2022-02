Mette Frederiksen er grøn medvært ved topmøde i Bruxelles

Foruden ting som klima og grøn omstilling vil Danmark have fokus på migration ved topmøde mellem EU og Afrika.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er medvært for et møde om klima, grøn omstilling, digitalisering og transport ved et topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union.

Sammen med tre andre er hun vært ved mødet, som er en del af topmødet, der finder sted torsdag og fredag i Bruxelles.

- Jeg er gået ind til dette topmøde med en klar ambition om, at grøn energiomstilling og klimatilpasning skal være en central del i partnerskabet mellem det europæiske og afrikanske kontinent.

- Det har Danmark en stærk interesse i. Jeg er derfor stolt af, at Danmark er udpeget til at være medvært for den grønne diskussion, siger hun i en pressemeddelelse.

For nylig udtalte statsministeren, at hun nu er klar til at lægge et forbehold væk, så hun nu ikke længere er rød, før hun er grøn.

Nu lægges der vægt på begge dele af statsministeren, der er uddannet i afrikastudier og har næret en interesse for kontinentet siden sin ungdom.

Afrika står over for flere udfordringer, som eksempelvis at coronapandemien har ramt kontinentet hårdt.

Samtidig kæmpes der i nogle områder med fattigdom, terror, sygdom og migration. Statsministeren mener, at udfordringerne har direkte konsekvens for EU og Danmark.

Derfor er det "afgørende", at EU og Danmark styrker partnerskabet med Afrika og arbejder for fælles løsninger.

Danmark vil også have fokus på migration i forbindelse med topmødet.

Umiddelbart forud for topmødet deltager statsministeren i et kort uformelt møde med EU's stats- og regeringschefer samt EU-Kommissionen om den seneste udvikling i relation til Rusland og Ukraine.

