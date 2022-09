Flere kvinder end mænd mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) gør sit arbejde godt, og tilfredsheden er størst blandt ældre vælgere, viser måling.

Mette Frederiksen har de seneste år haft sit hyr med at overbevise en del mennesker om, at hun er børnenes statsminister, som hun gerne vil være.

Men den socialdemokratiske statsminister kan til gengæld glæde sig over, at hun i hvert fald ser ud til at være kvindernes statsminister. Og de ældres.