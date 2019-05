Mette Frederiksen er rask igen

Fredag deltager Mette Frederiksen i sit første arrangement i valgkampen, efter hun har haft maveonde.

Formand Mette Frederiksen (S) er klar igen efter flere dage med maveonde. Det oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse torsdag aften.

Mette Frederiksen har været syg siden lørdag, og først på ugen var hun indlagt på Herlev Hospital som følge af det voldsomme maveonde.

I en mail til partiets medlemmer skriver Mette Frederiksen, at hun ikke havde forestillet sig, at hun skulle begynde valgkampen i sygesengen.

- Sådan blev det. Et slemt maveonde ramte mig i weekenden og betød blandt andet, at jeg ikke kunne deltage i de første partilederrunder. Ikke engang en romkugle kunne jeg klemme ned.

- Det har taget lidt tid at komme til hægterne. Men nu er jeg klar!, skriver Mette Frederiksen i mailen.

Det første arrangement i valgkampen, som Mette Frederiksen skal deltage i, er fredag klokken 12. Her skal hun holde tale og efterfølgende debat med eleverne på Aalborg Katedralskole.

Mette Frederiksen var sengeliggende, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev folketingsvalg til afholdelse 5. juni fra Folketingets talerstol.

Derfor har det indtil videre været partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, som har repræsenteret Socialdemokratiet blandt andet til to partilederdebatter og til et valgarrangement hos Dansk Erhverv.

Mette Frederiksen viste kortvarigt sit flag fra sygesengen tirsdag. Fra sit hjem i Hareskov optog hun en video på Facebook, få timer efter valget var udskrevet.

Hun lavede desuden et opslag mandag, hvor hun delte et billede med et drop i hånden fra sygesengen.

I sin mail torsdag aften slutter Mette Frederiksen af med at takke for de hilsner, som partimedlemmer har sendt i hendes retning.

- Tak for de helt utroligt mange søde hilsener og ønsker om god bedring. I kan tro, det har varmet, skriver hun.

/ritzau/