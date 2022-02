Mette Frederiksen er røget ned ad besøgslisten hos Scholz

Når statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag møder den tyske forbundskansler Olaf Scholz i Berlin, så sker det i skyggen af dansk-tyske forskelle på især udlændingepolitikken.

Og det er formentlig en af årsagerne til, at Danmark er gledet ned ad listen over besøg hos den nye tyske forbundskansler. Det siger direktør i Tænketanken Europa Lykke Friis.

- Det nye er, at der både er socialdemokratiske ledere i Danmark og Tyskland. Det kunne man godt tro ville give anledning til et endnu tættere forhold, end vi har haft før. Men det er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, siger Lykke Friis.

Hun peger på, at lederne fra Sverige, Norge og Finland allerede har haft møder eller fået invitationer fra Scholz. Mette Frederiksen er gledet ned på listen, så den danske statsminister ifølge Lykke Friis er endt som nummer otte.

- Nummer otte er vel godkendt. Men man kommer ikke uden om, at de andre nordiske lande har haft et tættere forhold til Olaf Scholz. Også i oppositionstiden, siger Lykke Friis.

Mødet er desuden presset ind i forbundskanslerens travle kalender, så Scholz også kan møde EU-præsident Charles Michel og senere lederne for de baltiske lande. Det kan ses som et udtryk for et lidt distanceret tysk forhold til den lille nabo mod nord.

- Forskellene mellem Danmark og Tyskland er de samme som under Merkel. Det er primært det anderledes syn på udlændingepolitikken, som er det centrale, siger Lykke Friis.

Derfor skal Mette Frederiksen på onsdagens møde ifølge Lykke Friis både forsøge at opbygge den personlige relation til Olaf Scholz og også gerne få et samarbejde i stand på eksempelvis klimaområdet. Her har Danmark og Tyskland samme interesse i mere grøn energi.

Samtidig har Danmark et stort ønske om at få en afklaring fra Olaf Scholz på, hvor han står i forhold til Nord Stream 2, hvis den russiske præsident Putin angriber Ukraine.

Her har Scholz hidtil svaret undvigende. Det er blevet tolket som et forsøg på at holde sin forhandlingshånd åben forud for hans møde med Putin senere i denne uge. Men Mette Frederiksen kan måske på de indre linjer få et klare svar med hjem fra Olaf Scholz, vurderer Lykke Friis.

/ritzau/