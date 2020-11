Mette Frederiksen er testet negativ - vil præsentere ny minister

På sin fødselsdag er statsministeren blevet testet negativ for coronavirus. Og snart kommer ministerrokade.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at hun er testet negativ for coronavirus.

Hun vil præsentere et nyt navn på ministerholdet senere torsdag, skriver statsministeren ligeledes.

Det sker, efter at Mogens Jensen (S) onsdag gik af som fødevareminister på grund af minksagen.

Han er desuden minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

- Senere i eftermiddag glæder jeg mig til at præsentere den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Og et nyt navn på regeringsholdet, skriver Mette Frederiksen, der fylder 43 år torsdag.

Hun skulle have været på Amalienborg hos dronningen klokken 11 for at have præsenteret rokaden. Men det blev aflyst, da det viste sig, at et familiemedlem hos statsministeren er blevet testet positiv for coronavirus.

I stedet for vil Mette Frederiksen telefonisk orientere dronningen om rokaden klokken 14.30. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip.

Ifølge Statsministeriet modtages de nye ministre dog i audiens hos dronningen kort tid derefter.

Overdragelser i de berørte ministerier finder sted fra klokken 16.

Efter et stort politisk pres trådte Mogens Jensen onsdag tilbage som minister, efter at regeringen krævede alle mink i Danmark aflivet for at værne om folkesundheden. Det viste sig siden, at der ikke var lovgrundlag for det.

Blandt andet derfor, og fordi regeringen i skikkelse af Mogens Jensen ifølge støttepartiet Enhedslisten ikke handlede på tidligere advarsler om corona-mutation i mink, forsvandt støtten til ham.

Den negative test betyder, at Mette Frederiksen er tilbage i arbejdstøjet med det samme.

Og selv om hun ikke besøger dronningen, møder hun her til eftermiddag op i Bella Center til et andet arrangement.

Brancheorganisationen Horesta, der repræsenterer restaurations-, hotel- og turisterhvervet, holder konference. Og her vil Mette Frederiksen holde en tale.

Det er "en branche, der er hårdt ramt på grund af corona", skriver Mette Frederiksen på Facebook.

