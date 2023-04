Mette Frederiksen får besøg af sin svenske kollega

Statsminister Mette Frederiksen (S) får tirsdag besøg af den svenske statsminister, Ulf Kristersson.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Her skal duoen tale om "udlændingepolitik, migration og det aktuelle pres på EU's ydre grænse", står der i pressemeddelelsen.

- Danmark er et forbillede for en stram og ansvarlig udlændingepolitik, hvor der er styr på, hvor mange der kommer til vores land.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er fundamentet i at skabe tryghed og at lykkes med integrationen, så vi ikke sætter sammenhængskraften over styr, siger Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Sveriges migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, og den danske udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek (S), deltager også i tirsdagens program.

Kvartetten besøger blandt andet Hjemrejsestyrelsen og det nationale id-center i Birkerød.

Derefter går turen til Marienborg, Mette Frederiksens embedsbolig, hvor snakken om udlændinge- og retspolitik vil fortsætte. De to statsministre vil klokken 18 tirsdag holde et fælles doorstep.

- På den korte bane skal vi beskytte EU's ydre grænser med yderligere tiltag. Men mindst lige så vigtigt skal vi finde langsigtede løsninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Her ønsker regeringen fortsat en gennemgående reform af det europæiske asylsystem, så det bliver mere humant og retfærdigt, siger Frederiksen.

Ifølge Statsministeriet modtog Sverige cirka 18.700 asylansøgninger i 2022. For Danmark var tallet cirka 4600 asylansøgninger.

De 27 EU-lande samt Schweiz og Norge oplevede sidste år det højeste antal asylansøgere i syv år, skriver Statsministeriet.

/ritzau/