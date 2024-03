Mette Frederiksen får kritik for at koble krig og arbejdstid sammen

Flere partier fra oppositionen kritiserer Mette Frederiksen (S) for at kæde krigen i Ukraine sammen med debatten om arbejdstid. Det gælder SF, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Det skete på en konference på Christiansborg tirsdag.

Statsministeren kalder det en "mentalitetsting", og at Danmark bør gøre mere.

- Samlebåndene kører i Rusland 24/7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, er, at vi gerne vil arbejde mindre.

- Jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg siger nu, og så starter jeg diskussionen forfra. Men der er noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Russerne går ikke hjem. De fortsætter, sagde hun tirsdag.

Ordene faldt under en debat om, at ukrainerne ikke har nok ammunition til at bekæmpe Rusland, som har omstillet til krigsproduktion.

Det er ikke første gang, at statsministeren kommer med en opsang om arbejdsmoral og kritiserer ønsket fra nogle om at arbejde mindre.

I 2021 vakte det opsigt, da statsministeren sagde, at det ikke nødvendigvis skulle være "lystbetonet" at gå på arbejde.

I foråret 2023 sendte hun en klar besked til dem, der mente, at vi kan arbejde mindre i en krisetid, hvor der er brug for penge til oprustning, grøn omstilling og velfærd.

- Glem det, venner. Glem det, sagde hun.

Af samme grund afskaffede regeringen store bededag som en fridag og koblede det sammen med at skaffe penge til oprustning af det danske forsvar.

Hun får ifølge Politiken og Jyllands-Posten kritik af blandt andre SF.

- Statsministeren forsøger at give lønmodtagerne dårlig samvittighed over, at de tillader sig at gå hjem klokken fire, eller at man holder fri. Det, synes jeg, er helt ved siden af skiven.

- Der er alle mulige andre muligheder for at skaffe pengene til den helt nødvendige oprustning, siger udenrigsordfører Karsten Hønge (SF) til Politiken.

Han mener, at det er muligt at matche Rusland og samtidig arbejde mindre. Det er en forudsætning for at producere granater, at man får holdt fri, mener han.

Politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted kalder sammenkoblingen "ufin".

Ukraines manglende ammunition skyldes ikke lav arbejdsmoral, men at halvdelen af Europas ammunition eksporteres ud af kontinentet fremfor til Ukraine. Partiet har foreslået et europæisk eksportforbud.

Politisk ordfører Sólbjørg Jakobsen (LA) er på samme linje.

- Det er en meget skør kobling. Vi skal ikke måle os med russerne i en eller anden konkurrence om flest arbejdstimer.

- Det kan godt være, at man er slave for staten i Rusland. Men det skal vi ikke være i Danmark, siger hun til Jyllands-Posten.

Statsministeren har ikke ønsket at uddybe sine kommentarer over for aviserne, men henviser til partiets politiske ordfører Rasmus Stoklund (S), som siger, at statsministeren har forsøgt at "indgyde lidt realisme".

