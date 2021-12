Mette Frederiksen får sit tredje stik mod covid-19

Statsminister Mette Frederiksen (S) har mandag fået sit tredje vaccinestik mod covid-19.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er sket, fordi sundhedsmyndighederne har fremrykket det tredje stik for alle over 40 år, lyder det. Mette Frederiksen er 44 år.

- Omikron-varianten spreder sig lige nu hastigt i vores samfund. Det er dybt bekymrende. Derfor kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle, der har muligheden, tager imod tilbuddet om en vaccine, siger Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Statsministeren er blevet vaccineret mandag eftermiddag hos sin egen læge i Ballerup.

- Meget tyder på, at det tredje stik giver en øget immunitet, som kan være med til at forebygge alvorlige sygdomsforløb. På den måde er det tredje stik helt afgørende for, at vi kan holde Danmark så åbent som muligt, fortsætter statsministeren i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen skriver Statsministeriet, at det er målsætningen, at 650.000 skal kunne blive vaccineret i løbet af denne uge.

Sundhedsmyndighederne gjorde det søndag muligt for alle over 40 år at få et tredje vaccinestik mod covid-19, når der er gået 4,5 måneder fra andet stik. Hidtil har grænsen været 5,5 måneder.

21 procent har fået deres tredje stik med en vaccine mod covid-19. Det er konkret 1.233.901 personer, viser tal fra Statens Serum Institut mandag.

Er man 40 år eller ældre, og er der gået mindst 4,5 måned, siden man fik sit andet stik, er det ikke nødvendigt at vente på, at man bliver indkaldt til vaccination.

Det er muligt at bestille tider på vacciner.dk, så snart der er gået 4,5 måned for aldersgruppen, lyder det.

Mette Frederiksen understreger i pressemeddelelsen, at det er vigtigt at tage imod tilbuddet om tredje stik.

Det er både vigtigt for dit eget helbred, men i ligeså høj grad vigtigt for at passe på dem, der er særligt udsatte for corona, lyder det.

/ritzau/