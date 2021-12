Mette Frederiksen: Fagministrene træffer beslutninger

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), der sidder for bordenden og er formand for regeringens magtfulde koordinationsudvalg.

Men ifølge Mette Frederiksen er det rent juridisk den ansvarlige fagminister, som træffer en beslutning og dermed er ansvarlig for den.

Det forklarer Mette Frederiksen, da hun torsdag bliver afhørt i Minkkommissionen. Kommissionen gransker forløbet om aflivning af alle mink.

- Det er den enkelte resortminister, der træffer beslutningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Regeringens udvalg træffer beslutninger, men rent retligt er udvalgene ikke tillagt kompetence, siger hun.

Kommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, spørger i Retten på Frederiksberg Mette Frederiksen overordnet ind til, hvordan beslutninger træffes i udvalget.

Kommissionen interesserer sig for regeringens koordinationsudvalg, fordi det var på et møde den 3. november sidste år i netop det udvalg, at beslutningen blev truffet om at aflive alle mink.

Kunne man forestille sig, at Statsministeriet fik overført en konkret sag som ressortområde, vil udspørgeren vide.

- Jeg vurderer det som helt usandsynligt, at man siger, at nu overdrager man eksempelvis skoleområdet til Statsministeriet for en periode, siger Mette Frederiksen.

Hun kender ikke til fortilfælde for sådan noget, siger hun. Og tilføjer, at hun "ser mange forhindringer" ved at gøre det.

Statsministeren ankom torsdag morgen til retten flankeret af livvagter og til lyden af høj musik og larmende demonstranter. De er er mødt op for at vise deres modstand mod Mette Frederiksen.

- Mistillid, står der blandt andet på skilte.

Minkkommissionen er sat til at undersøge forløbet i de dage, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev taget. Det var i november sidste år.

/ritzau/