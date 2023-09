Mette Frederiksen: FH-posten er en af de vigtigste i landet

Posten som FH-formand er en af de vigtigste i landet, men den kommer også med et stort ansvar.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i hendes tale til Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) ekstraordinære kongres torsdag i K.B. Hallen i København.

- Det er et ansvar, som rækker ud i nærmest alle dele af vores samfund. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger Mette Frederiksen.

Morten Skov Christiansen er ny formand for FH. Han har været fungerende formand, siden Lizette Risgaard fratrådte posten i slutningen af april 2023 som følge af flere sager om upassende berøringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

FH og regeringen har haft et anstrengende forhold til hinanden siden afskaffelsen af store bededag.

Og det lægger den nye formand ikke skjul på til kongressen.

- Vi lagde lidt arm i foråret, og det håber jeg i alt beskedenhed, at regeringen også lærte lidt af, lyder det fra Morten Skov Christiansen på kongressen.

Mette Frederiksen roser Morten Skov Christiansen for hans arbejde som fungerende formand for FH i det sidste halve år og tilføjer, at det i dag handler om fremtiden.

- Det seneste halve år har været turbulent for FH, men med dig på dækket er der skabt ro på kursen.

- I dag handler om de næste kampe, de næste resultater og alt det, der ligger foran os, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/