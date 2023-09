Mette Frederiksen har fokus på krig og klima til FN-generalforsamling

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager i åbningen af FN's Generalforsamling, som finder sted i de kommende dage i New York.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Krigen i Ukraine og klimaet vil blandt andet være på dagsordenen.

- I en mere urolig verden er internationalt samarbejde kun blevet vigtigere. Det ser vi med krigen i Ukraine. Krigen har haft ubegribeligt store konsekvenser for den ukrainske befolkning, men krigen rammer også resten af verden hårdt, siger Frederiksen i pressemeddelelsen.

- Ikke mindst de i forvejen mest udsatte mennesker i verden. Det er afgørende, at vi hjælper med at finde løsninger. Det gælder de mange lande, som sidder fast i uholdbar gæld. Og det gælder hjælp til den grønne omstilling.

- Danmark har meget at bidrage med. I 2015 vedtog alle FN's medlemslande de 17 verdensmål. Men vi skal gøre meget mere for at sikre en fredelig og bæredygtig udvikling, siger hun.

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), finansminister Nicolai Wammen (S), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), erhvervsminister Morten Bødskov (S) og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) vil deltage ved begivenheden.

Årets åbning af FN's Generalforsamling er den sidste, inden Danmark i juni 2024 er på valg til et ikke-permanent sæde i FN's Sikkerhedsråd for perioden 2025-2026. Om det siger Frederiksen:

- Danmark stiller op til FN's Sikkerhedsråd, fordi vi tager globalt ansvar. En plads i Sikkerhedsrådet er en af de mest betydningsfulde platforme, et lille land som Danmark kan få.

- Hvis vi bliver valgt ind, vil vi med et solidt fodfæste i FN-pagten og folkeretten arbejde for at fastholde respekten for de fælles spilleregler, der er så afgørende både for små landes sikkerhed, for menneskerettighederne og for beskyttelsen af civile.

- Vi skal bygge broer i en tid, hvor verden er præget af øgede kløfter og konflikter.

