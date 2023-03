Mette Frederiksen har talt om modtagecenter med Østrigs kansler

Presset på EU's ydre grænser stiger, og det er nødvendigt med et stærkere fokus på det nuværende asylsystem og grænserne i EU.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) fredag eftermiddag ved et doorstep i Statsministeriet på Christiansborg. Her er hun flankeret af Østrigs kansler, Karl Nehammer.

- Det, vi har diskuteret i dag, er, at vi både har behov for yderligere initiativer på den korte bane, det handler om beskyttelse af ydre grænser og visumregler, også i lande tæt på os.

- Det handler om hjemsendelser af afviste asylansøgere. Vi har også i dag talt om, at det langsigtede perspektiv er mindst lige så vigtigt, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både Danmark og Østrig har presset på for at få dæmpet migrationen til EU.

Før et EU-topmøde i Bruxelles i februar havde Danmark og Østrig sammen med seks andre EU-lande formuleret et brev til EU-toppen. Her krævede de handling for at få mindsket migrationen til EU.

I brevet argumenterede de otte lande for, at det nuværende asylsystem er brudt sammen.

Ud over Danmark og Østrig underskrev også Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Malta og Slovakiet brevet.

Danmark har længe fået kritik for forslaget om at oprette et modtagecenter i Rwanda, og det forslag indgik ikke direkte i brevet.

Men netop et modtagecenter var på dagsordenen fredag under mødet mellem Mette Frederiksen og Karl Nehammer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Et modtagecenter kan være en af de metoder, vi gerne vil kigge mere ned i i fællesskab.

- Vores tanke er, at du med et modtagecenter i et tredjeland vil kunne hjælpe flere flygtninge end i dag for den samme sum penge, siger Mette Frederiksen.

De otte lande foreslog i brevet blandt andet at "udforske nye partnerskaber" og "opbygge kapacitet" på områderne asyl, grænseforvaltning og tilbagesendelser i relevante tredjelande langs de store migrationsruter.

Desuden ønskede underskriverne af brevet, at EU styrker oplysningen rettet mod "potentielle irregulære migranter". Det skal sikre, at de kender til farerne ved "irregulær passage af EU's ydre grænser".

/ritzau/