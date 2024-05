Mette Frederiksen holder møde med Macron i Paris fredag

Statsminister Mette Frederiksen (S) er fredag i Paris, hvor hun mødes med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

På mødet, der foregår i Élysée-palæet, skal de drøfte den fortsatte støtte til Ukraine.

- Støtten til Ukraine står før alt andet, og det fylder i alle diskussioner på den internationale scene, siger Mette Frederiksen i meddelelsen.

- Ukraine har akut brug for ammunition og for luftforsvar. Vi skal fortsætte med at levere uden at ryste på hænderne.

Det er anden gang i Mette Frederiksens tid som statsminister, at hun skal til såkaldt bilateralt møde hos den franske præsident. Første gang var i 2019.

De to støder dog løbende sammen - blandt andet til topmøder i EU og for under to måneder siden ved en international konference for Ukraine-støtte, der også blev afholdt i Élysée-palæet.

- Krigen har allerede betydning for resten af Europa. Den internationale orden er udfordret. Vi kan ikke tage fred og frihed for givet på vores kontinent. Det kræver handling, siger Mette Frederiksen.

- Vi skal investere i vores forsvar, styrke vores konkurrenceevne for at sikre Europas globale indflydelse og stå sammen med vores tætte allierede som Frankrig. Europas fremtid er på spil.

I begyndelsen af ugen var Mette Frederiksen også på europæisk visit, da hun deltog i et nordisk topmøde med nordiske regeringsledere i Stockholm. Her deltog Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz også.

