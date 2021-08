Mette Frederiksen hylder amerikanske soldater efter angreb

Torsdag fandt to eksplosioner sted nær den internationale lufthavn i Afghanistans hovedstad, Kabul, som kostede både civile og amerikanske soldater livet.

Siden da har statsminister Mette Frederiksen reageret ved at mindes de døde civile samt amerikanske soldater.

- Frygteligt terrorangreb på lufthavnen i Kabul. Mit hjerte går ud til de mange døde og sårede civile samt amerikanske servicemedlemmer, der risikerer deres liv for at redde andre, lyder det i en udtalelse ifølge Statsministeriet.

- Min dybeste medfølelse til ofrene og deres nærmeste.

En række andre statsledere har også reageret ved at hylde dem, som har fortsat arbejdet med at få evakueret så mange som muligt fra Afghanistan, hvor magten i de seneste uger er blevet overtaget af Taliban.

Det gælder blandt andet Storbritanniens premierminister, Boris Johnson. Han fordømmer angrebene og lover samtidig at få de sidste briter hjem fra Kabul.

- Vi fortsætter med at evakuere indtil sidste øjeblik, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den franske premierminister Emmanuel Macron hylder også heltemodet blandt dem, der er blevet på jorden for at udføre evakueringsoperationer, mens den norske udenrigsminister, Ine Eriksen, kalder angrebene for "en frygtelig grusomhed".

Det er en gren af Islamisk Stat, der har taget skylden for det angreb, som torsdag kostede 13 amerikanske soldater og en række civile livet.

Det oplyste den militante bevægelse via sit nyhedsbureau, Amaq, på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge sundhedskilder i Kabul er mindst 60 afghanere blevet dræbt.

Det er to selvmordsbombere, der formodes at være medlemmer af den militante bevægelse, som menes at stå bag angrebet.

De var angiveligt en del af en menneskemængden tæt ved en af indgangene til lufthavnen i Kabul.

Da de nåede frem til porten, hvor amerikanske soldater tjekker de afghanere, der skal ind i lufthavnen, udløste de deres bomber. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's præsident, Joe Biden, overvejer efter angrebene at indlede luftangreb mod Islamisk Stat som gengæld. Det sagde han sent torsdag aften dansk tid i en tale til amerikanerne.

/ritzau/