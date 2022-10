Mette Frederiksen: Jeg har begået fejl - men ikke om mink

Statsministeren erkender, at hun begik en stribe fejl i forbindelse med håndteringen af minksagen og coronakrisen.

Men hun vil - på opfordring fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen - ikke sige, at hun begik fejl i sagen om den ulovlige slagtning af mink.

- Vi har begået fejl. Og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå minkene ned i Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen (S) fra talerstolen.

Statsministeren nævner flere tilfælde, som hun fortryder.

Blandt andet ærgrer hun sig over, at hun og regeringen ikke fandt nogle bedre muligheder for, at pårørende kunne tage afsked med deres døende familiemedlemmer på grund af frygten for coronasmitte.

På hospitaler, hospice og plejehjem.

- Det har gjort et kæmpe indtryk. Det piner mig, siger Frederiksen.

- Vi var så bekymrede for smittespredning, at vi ikke kunne se, hvordan vi kunne gøre det anderledes.

Statsministeren mener også nu, at det var en fejl, da hun på et pressemøde udtalte sætningen, som har forfulgt hende siden:

- Lev med det.

Hun forklarer i Folketinget, at det var sagt under krisehåndtering.

- Så kommunikerer man måske lidt mere direkte, og lidt mere uden filter, end man ellers gør, siger hun.

- Men det kom til at lyde for hårdt.

Jakob Ellemann-Jensen kvitterer for det, som han kalder "selverkendelsen".

- Det er fint, siger han.

- Men mener statsministeren helt oprigtigt, at statsministeren ikke har begået fejl i forbindelse med minkskandalen?

Mette Frederiksen svarer:

- Der blev begået fejl omkring mink. Det siger sig selv. Regeringen skulle være gjort opmærksom på, at der ikke var hjemmel, og efterfølgende nedsættes så Minkkommissionen. Den siger klart, hvad angår statsministeren, at jeg ikke var vidende om, at der ikke var hjemmel.

Hun siger, at hun har overholdt sin sandhedspligt over for Folketinget.

- Det var ikke forkert at slå minkene ned af hensyn til folkesundheden.

