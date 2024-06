Mette Frederiksen kan ikke stoppe rygter om EU-toppost

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkender over for Jyllands-Posten, at hun er "et navn på den europæiske rygtebørs".

Men hun slår endnu en gang fast, at hun ikke er "kandidat" til en toppost i EU.

- Jeg kan ikke få det stoppet, men det kan jeg om en måneds tid, når kabalen er lagt, og jeg stadig er statsminister, siger Mette Frederiksen i et stort EU-interview med Jyllands-Posten.

Både sidste sommer og denne sommer bliver den danske statsminister flittigt nævnt i internationale medier som blandt favoritterne til et topjob i Bruxelles.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvor det sidste år var jobbet som Nato-generalsekretær, hun ifølge en række medier var i spil til, er det denne sommer særligt posten som formand for Det Europæiske Råd, der nævnes.

Jyllands-Posten spørger Mette Frederiksen, om hun mener, at man har mest magt som dansk statsminister eller formand for rådet.

Her lyder det, at man som statsminister kan "få stor indflydelse i både EU og Nato".

/ritzau/