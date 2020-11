Mette Frederiksen kendte ikke til ulovlighed om minkaflivning

Det gik flere dage, før regeringen fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

I weekenden blev Statsministeriet opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel bag aflivningen af alle mink i Danmark.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Det betyder, at statsministeren onsdag i sidste uge på et corona-pressemøde ikke havde juraen på sin side, da hun meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives af hensyn til folkesundheden.

- Det er korrekt, at der er sket en fejl. Statsministeriet bliver i weekenden gjort opmærksom på det. Der blev derefter taget kontakt til Folketingets partier, siger Mette Frederiksen tirsdag i forbindelse med spørgetimen med statsministeren.

Det er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen (V), der i spørgetimen vil vide, hvornår statsministeren vidste, at der var tale om en ulovlig instruks.

- Statsministeren gav en ulovlig ordre. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke er ét eneste menneske, der har gjort opmærksom på, at man skal have lovhjemmel, før man dræber et helt erhverv.

- Det tror jeg simpelthen ikke på, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen fastholder, at hun først i weekenden blev gjort opmærksom på, at der ikke var et lovgrundlag for aflivningen af mink

- Hvis vi havde fået det at vide før pressemødet, så havde jeg selvfølgelig sagt det på pressemødet i onsdags, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger senere i spørgetimen, at hun ikke "havde fantasi til at tro, at der ikke var lovhjemmel".

Trods regeringens fejl omkring lovgrundlaget skal minkene aflives. Det understreger statsministeren.

Hun henviser til, at aflivningen er vigtig for folkesundheden og en kommende vaccine mod corona.

Op til 17 millioner - raske og syge - mink i Danmark skal aflives. Af hensyn til en mutation af coronavirus i mink.

Mutationen kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Søndag udtalte fødevareminister Mogens Jensen (S) i en skriftlig kommentar, at regeringen godt vidste, at der ikke var lovgrundlag for aflivningen af mink.

Ifølge Mogens Jensen var situationen dog så alvorlig, at regeringen ifølge ham ikke kunne afvente lovgivning.

Mette Frederiksen siger, at hun ikke kender årsagerne bag Mogens Jensens skriftlige svar søndag.

Inden spørgetimen tirsdag udtalte Mogens Jensen til TV2 News, at han i forbindelse med pressemødet for en lille uge siden ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

