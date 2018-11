Mette Frederiksen kræver handling fra Løkke i svindelsager

S-formand mener, at de mange sager om finansiel kriminalitet skader tilliden til velfærdsstaten.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal vise handling i de store sager om finansiel kriminalitet, der er blevet afsløret i den seneste tid.

Det er budskabet fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som vil fremsætte et beslutningsforslag om en øget indsats, der skal forebygge svindelsager i fremtiden.

Politiske forhandlinger og handling er nødvendige, hvis ikke danskernes tillid til velfærdssystemet skal blive udhulet, mener hun.

- Især med det sidste in mente undrer det mig, at statsministeren er så passiv i denne diskussion.

- Det her er større end udbytteskat, det er større end hvidvask. Det er vores samfundsidentitet, der bliver truet. Det kræver en politisk stillingtagen og en politisk handling, siger hun.

Mette Frederiksen luftede mandag sin kritik af statsministeren over for Finans.dk.

Socialdemokratiets formand mener, at de mange sager om blandt andet hvidvask af penge i Danske Bank, svindel i Socialstyrelsen og snyd med udbytteskat for et tocifret milliardbeløb kræver handling.

I samme medie sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) mandag, at han er enig i, at forhandlinger er påkrævet.

Han vil blandt andet dog gerne afvente en redegørelse fra Finanstilsynet om, hvilke midler tilsynet mangler for at gøre arbejdet bedre. Ellers frygter Rasmus Jarlov, at tiltagene ikke bliver gode nok.

Spørgsmål: Hvad siger du til det, Mette Frederiksen?

- For det første vil jeg se statsministeren i denne diskussion, ikke kun en erhvervsminister. Det her er ikke et område, hvor en siddende statsminister kan sige, at det må ressortministeren (fagministeren, red.) klare.

- Det er også statsministerens ansvar, og han er helt passiv i diskussionen, siger Mette Frederiksen.

Hun vil have de faglige anbefalinger med, men henviser til, at problemstillingen om for eksempel Finanstilsynet ikke er helt ny.

/ritzau/