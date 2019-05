Mette Frederiksen kritiserer pensionsaftale - men vil stemme for

S går fortsat efter at indføre en differentieret pensionsalder, men stemmer for aftalen om seniorpension.

Aftalen om seniorpension løser ikke problemerne på arbejdsmarkedet med nedslidning.

Det mener S-formand Mette Frederiksen, efter at regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale torsdag har indgået en aftale om seniorpension.

Men Socialdemokratiet vil alligevel stemme for aftalen, da "lidt er bedre end ingenting", som S-formanden udtrykker det.

- Det kan sagtens være, at vi vælger at tilslutte os ordningen her, men det bliver med den ret afgørende præmis, at der fortsat skal indføres en ret til tidligere folkepension, siger Mette Frederiksen.

Det var Socialdemokratiet, der med et pensionsudspil i januar for alvor gjorde pension til et varmt emne på Christiansborg. Partiet vil have indført differentieret pension

- Vi er ikke enige i det grundlæggende spørgsmål. Skal der indføres en ret, eller skal der være tale om en eller anden form for visitering eller udredning? Det er den reelle politiske forskel.

- Morten Østergaard (De Radikales leder, red.) sagde det på pressemødet: Man skal søge om at komme på seniorpension. Det bliver ikke en ret. Det er der, vandene skiller, siger Mette Frederiksen.

Aftalen betyder blandt andet, at borgere seks år før folkepensionsalderen kan søge om at trække sig tilbage før tid, hvis man er nedslidt.

Hvis man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, kan man få tidligere pension, hvis man har arbejdet i 20-25 år.

Det er dog ikke en del af aftalen, hvilken myndighed der fremover skal vurdere, om en borger kan arbejde mere eller mindre end 15 timer.

/ritzau/