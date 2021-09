Mette Frederiksen: Kulturen var afgørende under coronakrisen

Statsminister Mette Frederiksen kalder til kamp for ånd, dannelse og kultur på Socialdemokratiets kongres - dog uden at blive konkret

Det er sjældent, at ord som ånd, sjæl og dannelse bliver nævnt i formandstaler på socialdemokratiske kongresser, men i år gjorde statsminister Mette Frederiksen (S) en undtagelse i sin tale til de delegerede i Aalborg.

I slutningen af sin tale kom hun ind på, hvor afgørende samfundssindet har været for, at Danmark er kommet godt igennem coronakrisen.

"Det er den vigtigste, enkeltstående forklaring," lød det.

Samfundssindet har nærmest en større betydning end alt andet, sagde statsministeren, der også brugte anledningen til at hylde det danske sprog, traditioner, fællessang, kunst og kultur.

Netop kulturlivet har under krisen rettet en skarp kritik mod regeringen for at negligere kulturen, ikke mindst understreget af den forhenværende kultur- og kirkeminister Joy Mogensens udtalelse i pandemiens begyndelse om, at det ville være upassende at tale om kultur midt i en så alvorlig samfundskrise.

Kristeligt Dagblad har spurgt, hvad det konkret betyder, at regeringen betragter dannelse og kultur som noget af det vigtigste?

"Jeg synes, det står meget, meget klart, også efter coronakrisen, hvor meget vi manglede kulturen, da vi ikke kunne være en del af den. Den del, vi så kunne tage med hjem eller havde derhjemme, spillede en stor og vigtig rolle for, at vi overhovedet kom igennem krisen," sagde Mette Frederiksen.

"Derfor bliver vi nødt til at få dansk kunst og kultur til at indtage en stadig stærkere rolle i vores samfund. Det samfundssind, som I og resten af Danmark har vist, det er jo det, der har fået os igennem krisen, men det kommer ikke af sig selv, det kræver nogle fælles rum, og der er kunsten og kulturen noget helt særligt."

Professor Jørn Henrik Pedersen har i en ny bog om Danmarks første kulturminister, socialdemokraten Julius Bomholt, skarpt kritiseret det moderne Socialdemokrati for at forsømme kulturen og prioritere økonomi og regneark højere.

Præcis hvordan kulturen konkret skal styrkes, kom statsministeren dog ikke ind på, men hun nævnte de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig som et væsentligt tema.

"Jeg har talt rigtig meget om uddannelse i dag, som vi satser rigtig meget på, men den anden del af det ord er jo dannelse, og vi kan ikke have et velfungerende samfund, hvis vi ikke er dannede. Det at være et dannet menneske er at være nysgerrig, og at man hele tiden efterstræber at blive klogere. Der spiller I jo som medier og journalister en af de absolut vigtigste roller," sagde hun til journalisterne på en kort pressebriefing.

"Jeg kan godt få fornemmelse af, at journalister ikke synes, at man har tid nok til den del af medieopgaven. Jeg håber, vi kommer til at diskutere, hvordan I er med til at skabe dannede mennesker."

Skal der lægges bånd på medierne, hvis de ikke danner nok?

"Jeg har da ikke lyst til at lægge bånd på jer, men jeg håber, at danske medier vil bære den meget stærke demokratiske tradition videre, som I er bygget på, nemlig at det ikke kun handler om at formidle nyheder, men at det også handler om eksempelvis at danne og også at gøre os nysgerrige på mennesker, vi er uenige med," svarede Mette Frederiksen, inden hun hastede tilbage i kongressalen.