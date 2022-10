Mette Frederiksen: Kun arbejdsmarkedets parter skal forhandle løn

Statsminister Mette Frederiksen (S) har den seneste tid skabt en forventning om lønstigninger for visse faggrupper, der arbejder med velfærd.

Hun kommer også ind på emnet i sin tale ved Folketingets åbning tirsdag.

- Som politiker kommer jeg aldrig til at foreslå, at vi her i salen skal til at lovgive om, hvad forskellige faggrupper skal have i løn.

- Det er kun arbejdsmarkedets parter, der kan forhandle det. Men vi kan omvendt ikke ignorere, at løn og arbejdsvilkår har en betydning, siger Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun tilføjer, at regeringen vil se nærmere på en helhedsplan for velfærdssamfundet.

- Den skal række 15 år ud i fremtiden. Lægge sporene for fælles reformambitioner, der styrker dansk økonomi strukturelt. Så vi bliver rigere.

- Helhedsplanen skal indeholde uddannelsesreformer. Økonomi. Løn- og arbejdsvilkår. Et tættere samarbejde mellem offentlige og private aktører. Mere frihed til både medarbejderne og lederne. Og vigtigst. Mere frihed til borgerne, siger Frederiksen.

Statsministeren sagde under en tv-debat på DR 4. september med de andre statsministerkandidater - Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen - at "vi skal turde tage diskussionen om løn- og arbejdsvilkår".

Mette Frederiksen tilføjede, at hun blandt andet tænkte på bedre løn- og arbejdsvilkår på landets sygehuse.

Senere i forbindelse med Socialdemokratiets kongres i Aalborg nævnte Mette Frederiksen, at sosu-assistenter skulle have mere løn under uddannelse.

I regeringens 2030-plan, som blev fremlagt i sidste uge, var der ikke konkret anvist penge til lønstigninger for offentligt ansatte.

/ritzau/