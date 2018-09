Mette Frederiksen: Løkke bluffer om erhvervsskoler

Regeringen forsøger at forklæde besparelser som flere penge, fordi der snart er valg, lyder det fra S-formand.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kalder det et bluffnummer, at regeringen vil styrke erhvervsuddannelserne.

- Samlet set vil erhvervsuddannelserne have mindre at drive erhvervsuddannelse for, siger Mette Frederiksen.

- Det er jo bluff, at man gennem tre år har kørt et omprioriteringsbidrag og vil fortsætte med det, og så går ud og sælger - fordi der snart er valgkamp - at man vil tilføre erhvervsuddannelserne flere penge.

Regeringen lægger op til at tilføre erhvervsuddannelserne to milliarder kroner over fire år. Men af dem er de 500 millioner målrettet folkeskolerne for at øge rekrutteringen til erhvervsuddannelserne.

Lagt sammen med omprioriteringsbidraget - en betegnelse for årlige besparelser på to procent - betyder det ifølge Socialdemokratiet, at erhvervsskolerne faktisk ikke får flere penge.

Mette Frederiksen siger, at S godt kan se positive elementer i nogle af de forslag, regeringen har lagt frem. Men det overskygges efter hendes mening af, at der er lagt op til fortsatte besparelser.

- Det kan ikke nytte noget, at man stiller sig op og får det til at se ud som om, at man giver erhvervsuddannelserne flere penge, når man tager penge fra dem. Det er da bluff, siger hun.

Socialdemokratiet vil afskaffe omprioriteringsbidraget med det samme, fastslår hun.

Spørgsmål: Det er en alvorlig anklage at kalde det et bluffnummer. Tror du ikke på, at regeringen har et ærligt ønske om at forbedre erhvervsuddannelserne?

- Jo, men så må de stå på mål for de besparelser, der er gennemført. Og de må stå på mål for omprioriteringsbidraget. Og så må de sige, at de ikke vil bruge flere penge på erhvervsuddannelser, men vil gøre noget andet.

- Hele det her setup og det kæmpe spin-show er for at give alle danskere en opfattelse af, at der kommer penge til erhvervsuddannelserne. Men sandheden er, at regeringen sparer på erhvervsuddannelser, siger Frederiksen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), siger at regeringen "snurrer pengene godt og grundigt rundt og ruller dem ind i erhvervsskolerne igen".

