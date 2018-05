Mette Frederiksen: Løkke kæmper imod vindmøller

Ligesom Don Quixote slås Løkke mod vindmøller. Det koster grøn omstilling og skaber utryghed i erhvervslivet.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen undlader direkte at sammenligne statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med Don Quixote i Folketingets afslutningsdebat. Men begge kæmper mod vindmøller, siger hun:

- Statsministeren er glad for at slås imod vindmøller. Bogstavelig talt. Desværre. Regeringen har tidligere forsøgt at aflyse nye havvindmøller i Vesterhavet. 6000 arbejdspladser var i fare. Den grønne omstilling ville blive sat tilbage. Utrygheden bredte sig i dansk erhvervsliv. Var Danmark overhovedet et godt land at investere i?

- Sammen med SF og de Radikale lykkedes det os at bevare vindmøllerne, siger Mette Frederiksen.

Dermed lægger hun an til at gøre klima og grøn omstilling til et af debatemnerne i onsdagens afslutningsdebat i Folketinget.

Her har statsminister Lars Løkke Rasmussen på sin side efterlyst et svar fra oppositionen på, hvor pengene til den grønne omstilling skal komme fra.

/ritzau/